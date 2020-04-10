شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: ليس سهلاً أن يحقق فايلر إنجازاتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي، أن رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء الحالي لن يكون سهلاً عليه، تحقيق إنجازات جديدة مع الأحمر.
وحقق مانويل جوزيه ب22 بطولة مع الفريق، والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية عام 2006.
وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «ليس سهلا، أتذكر هيديكوتي مدرب الأهلي في السبعينات، عندما جئت قالوا لي نريدك أن تفعل ما فعله ولكني حققت الأفضل».
وعن رأيه في فايلر؟ أجاب: «أنا بعيد حالياً وغير متواصل مع الفريق، ولا يمكنني الحكم عليه».
وأوضح: «واحدة من أعظم الأشياء التي حدثت في حياتي بعد مرور 74 عامًا هو تدريب الأهلي».
وبسؤاله عن مستقبل الكرة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا؟، أضاف: «الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، وما أسمعه عن الأندية عن تخفيض الرواتب وغيرها من الأمور ستؤثر بالتأكيد على مسيرة كرة القدم».
وتابع: «الأهلي حياتي وعشقي وتاريخي مع النادي 22 بطولة حققنا أشياء لم يستطيع أحد تحقيقها، لا أعلم شئ عن الإدارة حاليًا، ولكنني أقدر مجالس الإدارة دائمًا، وأحترم محمود الخطيب».
وتابع المدرب البرتغالي: «أعظم شئ فعلته في حياتي منذ خروجي من بلدي هو تدريب الأهلي».
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