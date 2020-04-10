شكرا لقرائتكم الأهلى يتواصل مع اتحاد الكرة لمعرفة مصير الدورى الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولون بالنادي الأهلي إتصالات مع نظرائهم في إتحاد الكرة للإستفسار عن عدة أمور خاصة بالموسم الحالي يأتي في مقدمتها ما يتردد بشأن إلغاء الدوري وعدم منح اللقب لأي فريق على خلفية وباء " كورونا " الذى يجتاح العالم كله حاليا، وأراد مسئولو الأهلي الإطمئنان من إتحاد الكرة عن حقيقة هذا الأنباء خاصة وأن هناك من بدأ يُروّج لفكرة إلغاء الموسم الحالي بل أن هناك من يُهاجم إتحاد الكرة لعدم إعلان قرار إلغاء الموسم حتى الأن.

ويتصدر الاهلي بطولة الدوري برصيد بـ49 نقطة وله مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون المركز الثاني بـ33 نقطة ويأتي بيراميدز ثالثاً بـ32 نقطة أما الزمالك فيحتل المركز الرابع بـ31 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

وعلم "الخليج 365" أن مسئول بارز في الأهلي تحدث مع أحد أعضاء مجلس إتحاد الكرة عن حقيقة هذه الأنباء لكن جاء الرد واضحاً من قبل مجلس إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بأن الإتحاد لم يطرح فكرة إلغاء الموسم حتى الأن ، وشدد مسئول الإتحاد لنظيره الأهلاوي على أن مثل هذه القرارات الهامة والمصيرية غالباً ما يتم إتخاذها بالتنسيق مع جهات هامة في الدولة.

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كما أكد مسئول إتحاد الكرة أن الجبلاية ينتظر أيضاً ما سيحدث في الدوريات الاوربية من أجل تطبيقه في الدوري المصري ، وأوضح مسئولي الجبلاية للاهلي أن الوقت مازال كافياً وأن الجميع يترقب ما ستسفر عنه وباء كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله تقريباً.

من ناحية أخرى ، يبدأ مسئولو الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة رحلة تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات في غضون أيام قليلة بواسطة خاصة "الفيديوكونفرانس" في ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولو الاهلي لحسم ملف تجديد المدرب السويسري على خلفية حظر الطيران في جميع دول العالم تقريباً بسبب إنتشار وباء "كورونا".

وعلم "اليوم السابع" أن فايلر رحّب بتجديد عقده مع الأهلي لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً حينما تفاوض مسئولو الأهلي مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه ،وقال مصدر في الاهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي سيقوم بالتفاوض مع شاسا المتواجد في المانيا حالياً من خلال "الفيديو كونفرانس"