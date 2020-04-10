كشف قائد المنتخب لوطني السابق، أحمد حسن، عن سبب رحيله عن النادي الأهلي وانضمامه لنادي الزمالك.
وقال حسن، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" مساء أمس الخميس، إن الاهلي لم يفتح معه ملف التجديد مطلقاً بالرغم من قرب انتهاء اخر مواسمه مع الفريق.
وأضاف أن وزير الرياضة الحالي، الدكتور أشرف صبحي، وأثناء عمله في نادي الزمالك، قام بالتواصل معه ومفاوضته في مسألة الرحيل عن الأهلي والانضمام للقلعة البيضاء.
وتابع "الصقر": "أعلنت وقتها أنني لن أحسم موقفي إلا بعد معرفة قرار النادي الأهلي بشأن تجديد عقدي"، مضيفاً: "بعد ذلك أجريت مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، وأكدت أن هناك بالفعل مفاوضات من جانب نادي الزمالك".
وأضاف أحمد حسن أن مفاوضات انضمامي للزمالك وصلت إلى المدير الفني للأهلي، مانويل جوزيه، والتي اعتبرها "خيانة"، حيث حدثت خلافات كبيرة بينه وبين المدرب البرتغالي ليقرر بعدها الرحيل عن الأهلي.
وأكد قائد المنتخب السابق أن تأخر مفاوضات الأهلي للتجديد جعله يتمسك بالرحيل والانضمام للزمالك، حيث توّج مع القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيه اعتبرها «خيانة».. أحمد حسن يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه للزمالك.. ووزير الرياضة كلمة السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.