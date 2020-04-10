شكرا لقرائتكم حكاية 12 هدف منحت عبد الله السعيد لقب "الأفضل" قبل جائحة كورونا "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ازداد الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، ويعتلى فريق الكرة بالأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد خوضه لـ17 مباراة هذا الموسم.

وقبل توقف مسابقة الدوري انفرد عبد الله السعيد نجم بيراميدز برقم مميز فهو أكثر لاعب سجل داخل وخارج أرض فريقه ، حيث سجل عبد الله السعيد 7 أهداف على ملعب بيراميدز و 5 أهداف خارج ملعبه.

الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، قاد الفريق في 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخهم.

وجدد الجهاز الإداري بنادي بيراميدز، توصياته للاعبي الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وأبلغ الجهاز الإداري، اللاعبين، بتوخي الحذر خلال الإجازة التي حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجاري، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

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وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن أي تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بعزل جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، في المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى ، كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.