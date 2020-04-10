شكرا لقرائتكم تقرير يانكون يغلق ملف تدعيم حراسة مرمى الاهلي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التقرير الذى قدمه البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالاهلي مصير ملف تدعيم حراسة مرمى الاهلي بعد رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده فقد أوصى يانكون بعدم حاجة الاهلي لضم حارس مرمى جديد مُعلناً إكتفاءه بالثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفي والصاعد مصطفى شوبير ، وأعلن مدرب حراس المرمى بالفريق أن الاهلي ليس بحاجة لضم حارس جديد بعد رحيل شريف أكرامي وهو ما جعل فايلر يُغلق ملف تدعيم هذا المركز في الصيف المقبل.

ورغم أن أنباء قوية كانت قد ترددت بشأن رغبة الاهلي في ضم محمود جاد حارس مرمى أنبي لتعويض شريف إكرامي إلا أن ما قدمه ميشيل يانكون سيقف حجر عثرة في سبيل ضم حارس أنبي أو أي حارس أخر للأهلي الصيف المقبل.

من ناحية أخرى ، كشف مسئولو الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات الدولي العراقي لضم علاء مهاوي ظهير أيمن الشرطة العراقي لتدعيم دفاع الفريق وتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، عقب نهاية عقده وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع لجنة التخطيط الحمراء.

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وأكد مسئولو الأهلي أن النادي لم يدخل من قريب أو بعيد في أي مفاوضات مع أي لاعب ومنهم علاء مهاوي، وأن رينيه فايلر مدرب الفريق هو صاحب القرار الوحيد فيما يخص ملف الصفقات وأن هناك عشرات اللاعبين الذين يتم عرضهم على النادي يومياً من قبل عدد من وكلاء اللاعبين، ولكن تحديد هوية الصفقات التي سيدخل النادي في مفاوضات رسمية لضمها لم يحدث حتى الأن.

وكشفت تقارير صحفية، مؤخراً عن رغبة الأهلى فى التعاقد مع علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقى خلال موسم الانتقالات الصيفية، حيث ذكرت قناة "الكأس" أن علاء مهاوى ظهير فريق الشرطة اقترب من الانتقال إلى الأهلى ليكون بديلا للمخضرم أحمد فتحى، الذى أعلن رسميا الرحيل عن المارد الأحمر عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى.

ويبلغ اللاعب العراقى من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية بكرة القدم مع فريق الكهرباء ومنه انتقل إلى الزوراء عام 2014، وفى يوليو عام 2017، انضم مهاوى إلى صفوف فريق الباطن السعودى، وتم فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين بعد 3 أشهر لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الشرطة.. وخاض علاء مهاوى 39 مباراة دولية مع منتخب العراق بداية من مباراة أستراليا عام 2016، ولعب آخر مباراة مع منتخب أسود الرافدين أمام البحرين نوفمبر الماضى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022