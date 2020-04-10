شكرا لقرائتكم خبر عن رويس ينصح سانشو بالبقاء سنة مع دورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نصح ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند الألماني الموهبة الصاعدة الانجليزي جايدون سانشو، بالبقاء مع الفريق الأصفر في ظل تهافت أبرز الأندية الأوروبية لضمه إلى صفوفها.
وقال رويس لصحيفة «بيلد» المحلية: جايدون لاعب استثنائي وستطالب به أكبر الأندية. انصحه بالبقاء مع دورتموند لسنة إضافية، أو لاثنتين، إنه مكان مناسب له في الفترة الحالية.
تابع رويس الذي تعرض لإصابة قبل توقف الدوري الألماني؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد: بعدها، يمكنه تحقيق وثبة كبيرة كلاعب أكثر كمالاً؛ وذلك بعد تطوره بهدوء كلاعب أساسي ثم يتعين عليه إيجاد موقع أساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهلاً أبداً للاعب يبلغ العشرين.
وكان الرئيس التنفيذي لدورتوند هانز يواكيم فاتسكه قال: إن وصيف الدوري الألماني حالياً لن يتمسك بسانشو (11 مباراة دولية) الذي ينتهي عقده في 2022، في حال رغب بالرحيل.
وتشير تقارير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول وتشلسي الاإنجليزية، إضافة إلى برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي بضم الجناح الموهوب.
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