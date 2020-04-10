شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى رسالة غامضة: رجع يخبط الباب.. المفروض بـ"ثلث السعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية فى السعودية، عبر حسابه على فيس بوك رسالة غامضة، قال فيها: "رجع يخبط الباب ..المفروض بـ"ثلث السعر".. الآن يبدأ التفاوض".

وكان المستشار تركى آل الشيخ سبق ونشر رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك قال فيها: "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف إن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووى؟! بكرى نشوف".

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وفى وقت سابق نشر المستشار تركى آل الشيخ صورة متداولة لـ"أحمد فتحى" لاعب فريق الأهلى، معلقا: "الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لى أى صلة بنادى بيراميدز منذ أن قمت ببيعه".

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى، "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".