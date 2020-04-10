التفاصيل الكاملة لتوقف صفقة فتحي وبيراميدز بعد رسالتي تركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تطورت صفقة انتقال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، لصفوف بيراميدز، بشكل سريع خلال الساعات الأخيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نادي بيراميدز أنهى اتفاقه مع أحمد فتحي، ليحصل اللاعب على مقدم التعاقد، بعد رفضه عرض الأهلي بالتجديد موسمين والحصول على 11 مليون جنيه خالصة الضرائب في الموسم الواحد.

وعاد المصدر ليوضح أن إدارة بيراميدز طالبت فتحي بفسخ التعاقد المبرم بينهما، وأرجع ذلك لرغبة المدير الفني الكرواتي للفريق أنتي تشاتشيتش.

وألمح إلى أن المدرب الكرواتي رفض الصفقة لما وصفه بـ"كبر سن اللاعب".

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مصدر أوضح لـ"الخليج 365"، أن عدد من الوسطاء يحاولون إقناع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالعفو عن اللاعب وعودة المفاوضات بين المارد الأحمر، وفتحي، ليجدد تعاقده.

وكتب تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، والمالك السابق لنادي بيراميدز، رسالتين غامضتين خلال الفترة الأخيرة.

وجاء بالرسالة الأولى لتركي: "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره أوي؟! بكرة نشوف".

وتبعها برسالة أخرى في الساعات الأولى من اليوم الجمعة :"رجع يخبط الباب ؟ المفروض ب ثلث السعر الان يبدأ التفاوض".