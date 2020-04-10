تصريحات الخميس: لقب القرن "اتفصل" للأهلي.. وتطورات تمديد عقد فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ القاهرة:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات يوم الخميس 9 أبريل:
بيدرو: الجونة ساعدني للعودة للبرتغال.. ودور حسام غالي رائع مع الفريق
حسين السيد: لقب القرن "اتفصل" للأهلي.. والإعلام وراء "شعبيته"
جوزيه: ليس سهلا أن يكون فايلر "جوزيه الجديد"
جوزيه يوجه رسالة عبر الخليج 365: عاشور يجب أن يموت بالأهلي.. وكورونا تهدم خطة فتحي
وكيل روجاني يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب يوفنتوس
بادجي: الأهلي أفضل من كل أندية نصف نهائي دوري الأبطال
لاعب آرسنال السابق: فيرنر قد يتسبب في رحيل صلاح عن ليفربول
بادجي يتحدث عن مشادته مع رمضان: "لاعب كبير ويتفهم ما حدث"
الأهلي يوضح تطورات التعاقد مع ظهير أيمن وتمديد عقد فايلر
ميسي يعلق على شائعات انتقاله إلى إنتر ميلان
ماني: فكرت في التوقيع لمانشستر يونايتد
نجم ليفربول.. من هو صاحب فكرة صندوق لاعبي بريميرليج لمواجهة كورونا؟
الكاف يوضح.. موقفه من "الشان".. وكيف تستأنف مباريات أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟
مصدر لمصراوي: تريزيجيه لديه 3 عروض للرحيل عن أستون فيلا
المصري يعلق على رحيل العراقي للأهلي أو الزمالك
"ستكون الإصابات كارثية".. الاتحاد السكندري يعلق على تلاحم الدوري
"نحتاج 8 أسابيع".. المقاولون يوضح لمصراوي موقفه من استكمال الدوري
"اتحاد الكرة ضعيف والإلغاء الحل".. المصري يعلن موقفه من استكمال الدوري
طنطا لمصراوي: من الأفضل إلغاء الدوري.. الأمور غير واضحة
مصدر: النني يرغب ترك تركيا بشرط وحيد
الخليج 365 يحاور كارتيرون.. عن موقفه من الاستمرار مع الزمالك.. وقرار اتحاد الكرة
غزال يكشف لمصراوي.. ماذا يفعل خلال فترة الحجر الصحي باليونان؟
شوبير: فتحي ينتظر الأهلي بعد فشل رحيله لبيراميدز.. وانتقاله للزمالك صعب
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