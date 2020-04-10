خريج أكاديمية برشلونة صيدلاني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد توني دوفال لاعب سلتا فيجو حالياً وسبورتنج كنساس سيتي سابقاً ( أحد خريجي لاماسيا أكاديمية برشلونة) للعمل في صيدلية العائلة بمدينة أكورونا الإسبانية، ويحاول دوفال تطمين مواطنيه بتوفر ما يكفي من الكمامات والقفازات والتجهيزات الطبية الأخرى اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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