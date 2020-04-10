الامارات | مواطن يبتكر طريقة لممارسة الرياضة عن بعد لـ«المكفوفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يبتكر طريقة لممارسة الرياضة عن بعد لـ«المكفوفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة الرياضية في نادي خورفكان للمعاقين، ولاعب كرة الهدف، لؤي علاي، عن ابتكار طريقة تساعد أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية على ممارسة الرياضة عن بعد، سيسهم في تغلبهم على تداعيات فيروس كورونا (كوفيدا 19)، مشيراً إلى أن البرنامج حقق النجاح المأمول منه، وقدّم الفائدة إلى زملائه الرياضيين، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «تدريب أصحاب الهمم، خصوصاً من ذوي الإعاقة البصرية، مهمة ليست سهلة في جميع الأحوال، وتزامناً مع فيروس كورونا أصبحت المهمة أصعب، لكننا قبلنا التحدي بإصرار كبير، بالتعاون مع مدربي النادي، وتمكنّا من ابتكار نظام للتدريب عن بعد، يعتمد على قناة سمعية، وبالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة في الإنترنت، من خلال تحديد نوع التمرين، ومدته، وأسلوب تنفيذه، والأجواء المناخية داخل البيت، بينما يراقب المدرب التدريبات عن طريق الفيديو، ويوجه بالتصحيح أو الاستمرار على التمرين، وكانت التدريبات في البداية صعبة، إلا أن المهمة سُهّلت بإصرارنا على النجاح».

وأضاف: «نعمل في الوقت الحاضر على إعداد خطتين فنيتين لديمومة التدريبات، بحيث تنعكسان على الحفاظ على المهارة واللياقة، الأولى في الفترة الحالية خلال جائحة كورونا وإلى الأول من أغسطس، وما ينبغي علينا القيام به الآن، والثانية في حال تم التغلب على (كورونا) بشكل متأخر في آخر 2020 على سبيل المثال، وفي كلتا الحالتين لدينا حلول للتعامل».

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وختم «جميع لاعبي النادي المكفوفين متجاوبون مع البرنامج، وأنا جاهز للتواصل مع الجميع من ذوي الإعاقة البصرية، لتزويدهم بالبرنامج التدريبي، وسأكون سعيداً بذلك لتأديته دوري في ديمومة الرياضة، والحفاظ على السلامة العامة لأبناء المجتمع».

لؤي علاي:

- «جميع لاعبي نادي خورفكان المكفوفين متجاوبون مع البرنامج».

- «مستعدون لتزويد الراغبين بالبرنامج التدريبي».