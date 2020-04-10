شكرا لقرائتكم حسين السيد : ريال مدريد دليل على أحقية الزمالك بلقب نادي القرن الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قارن حسين السيد حارس الزمالك السابق بين ناديه وريال مدريد الإسبانى لإثبات أحقية الفريق الأبيض في لقب القرن الأفريقي.

أضاف السيد خلال تصريحات لقناة الزمالك هل سمعت عن لقب القرن في أي اتحاد قاري، لابد من مقارنة الخطوط العريضة بين لقب القرن في قارة أوروبا الفائز بها ريال مدريد مع قارة إفريقيا، لتعرف أحقية الزمالك في اللقب".

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من ناحية أخرى، وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق ستكون هى صفقات الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائرى حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتى لاعب الوداد، وكريم العراقى ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذى أصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك فى الصيف المقبل، وسيتم اجراء تعديلات فى قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.