هوليباس: يجب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

أكد جوزيه هوليباس لاعب واتفورد الإنجليزي، أنه لابد من إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب فيروس كورونا.

وكان الدوري الإنجليزي تم إيقافه منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك قبل

تتويج ليفربول بالبطولة بشكل رسكي، وذلك بعدما تبقى للريدز 6 نقاط فقط لحسم تتويجه.

وفال هوليباس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": إنه من الأفضل

أن يتم إلغاء الموسم الحالي، وأن ذلك هو الحل الأفضل نظراً للظروف الحالية.

وواصل "من غير المنطقي أن يتم الاستمرار في اعادة جدولة الدوري ومحاولة استكمال الموسم، كما أنه يجب منح ليفربول اللقب، فقد قدموا موسم رائع وكانوا أفضل من الجميع".