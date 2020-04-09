شكرا لقرائتكم شادى محمد:لا يصح وصف أحمد فتحى بالموظف من جانب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادى محمد نجم الأهلى الأسبق إن أحمد فتحى ظهير أيمن القلعة الحمراء الذى رفض تجديد عقده مؤخرا لاعبا كبيرا وخدم ناديه بشرف.

أوصح نجم الأهلى في تصريحات خاصة:" لا يصح وصف أحمد فتحى بالموظف من جانب الجماهير وتاريخه الكبير لا يمحيه أحد".

وأبلغ أحمد فتحي إدارة نادي الأهلي برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

Advertisements

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.