شكرا لقرائتكم وليد سليمان لبادجي: شد حيلك يا فنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر وليد سليمان لاعب الأهلي أن زميله اليو بادجي لاعب مميز وجيد لغاية على المستوى الانساني ويملك امكانيات كبيرة، وهناك كلمة اعتاد أن أوجهها له "شد حيلك يا فنان"، وأتمنى مشاهدتك قريبا في الملعب.
ورد بادجي بادجي في تصريحات لبرنامج "حوار خاص" والذي يقدمه الإعلامي أسامة حسني على قناة النادي الأهلي على وليد سليمان بأنه لاعب كبير ويحترمه وهو من أكبر الهدافين وصاحب خبرات وشاهدت له فيديوهات كثيرة وصاخب تاريخ كبير.
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