شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بالأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يملك في جعبته العديد من العروض للرحيل أبرزها من أحد اندية القمة في الدوري السعودي وأحد الأندية الإماراتية، إلا أن رغبته حتى الأن هي الاستمرار في الأهلي.

وكلفت لجنة التخطيط بالأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات رسمية مع ساشا وكيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده واستمراه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي رحب فايلر بتجديد عقده، فى الوقت الذى يرفض فايلر التوقيع بشكل رسمي قبل الحصول على الضوء الأخضر من أسرته بالموافقة على استمراره فى الدوري المصري وهو ما سيحدث في جلسة بسويسرا عقب فتح المجال الجوي

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واستقر مسئولو الأهلى على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل فى حالة التجديد.

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتي الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائى، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.