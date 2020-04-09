المدير التنفيذي السابق لبرشلونة يعلق على مفاوضات الانتر مع ليونيل ميسي

علق أريدو بريدا، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة، على الأنباء التي ترددت عن محاولة انتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.
وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت في الفترة الماضية إلى خوض انتر ميلان مفاوضات لضم ليونيل ميسي، حيث صرح ماسيمو موراتا رئيس الانتر ان التفكيرفي ضم البرغوث الارجنتيني حلم مشروع.
وقال بريدا في تصريحات لصحيفة "توتو ميركاتو": "ميسي يشعر بالسعادة في برشلونة، ورحيله عن الفريق أمر مشكوك فيه، فهو معشوق الجميع ويلعب في النادي منذ طفولته".
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