أندي موراي يتبرع لمستشفى في إنجلترا لمواجهة كورونا

قدم لاعب التنس آندي موراي تبرعا لمستشفى في كامبريدج بإنجلترا، كان قد أجرى فيه أشعة قبل أزمة فيروس "كورونا" المستجد.



ويتعافى الإسكتلندي (32 عاما) حاليا من إصابة في الفخذ يعاني منها منذ أكثر من عامين ولم تسمح له بالانتظام في خوض البطولات.

وقال موراي - في مقطع فيديو اليوم الخميس - "كل من كانوا هناك رائعين وساعدوني كثيرا.. لقد قدمت تبرعا لأشكركم على كل ما تفعلوه".

ويسعى موراي من خلال تبرعه إلى دعم المستشفى، الذي قدم له خدمات

طبية في وقت سابق، وسلط الضوء على الأوقات الصعبة التي يمر بها نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بالكامل.

يشار إلى أنه تم تعليق كافة مباريات التنس على المستوى العالمي مبدئيا حتى 13 يوليو المقبل، مع إلغاء عدد من البطولات مثل ويمبلدون، وتأجيل البعض الآخر مثل رولان جاروس، حتى سبتمبر القادم.

