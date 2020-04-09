تأجيل البت في إنهاء الموسم بالدوري البلجيكي

قررت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم تأجيل البت في إنهاء الموسم الحالي في وقت مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة تسعة أيام.
وتضم رابطة الدوري البلجيكي التي تضم الأندية الـ24 في الدرجتين الأولى والثانية.
وجاء القرار تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القاريةالموسم المقبل.
وأوصى المجلس الإداري لرابطة الدوري البلجيكي في 25 مارس بإنهاء الموسم وقبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي في قرار كان من المفترض أن يتم التصديق عليه رسميا في 15 أبريل الجاري.
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