قررت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم تأجيل البت في إنهاء الموسم الحالي في وقت مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة تسعة أيام. وتضم رابطة الدوري البلجيكي التي تضم الأندية الـ24 في الدرجتين الأولى والثانية. وجاء القرار تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل. الموسم المقبل. وأوصى المجلس الإداري لرابطة الدوري البلجيكي في 25 مارس بإنهاء الموسم وقبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي في قرار كان من المفترض أن يتم التصديق عليه رسميا في 15 أبريل الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل البت في إنهاء الموسم بالدوري البلجيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.