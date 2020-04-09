نجم مانشستر يونايتد السابق يكشف سبب رفضه الإنتقال إلى برشلونة

كشف ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، إنه رفض الإنتقال إلى صفوف برشلونة في عام 2008.

وقال فرديناند في تصريحات لمحطة بي.تي سبورت: "بعد مباراة في برشلونة كانت هناك مفاوضات بين وكيلي وبرشلونة.

وتواصل فرديناند مع برشلونة خلال فترة تواجد المدرب فرانك ريكارد عندما إلتقى يونايتد مع الفريق الكاتالوني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في طريق النادي الانجليزي لتحقيق اللقب في

2008، مشيرا إلى أنه اعتبر من المخاطرة اللعب للفريق الإسباني خلال فترة انتقالية.

وأوضح فرديناند إنه قرر البقاء في إنجلترا بعد الإطاحة ببرشلونة لبلوغ نهائي دوري الأبطال في 2008 ثم التفوق على تشيلسي بركلات الترجيح ليكمل الثنائية بعد الفوز بالدوري الانجليزي.