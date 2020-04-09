كشف ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، إنه رفض الإنتقال إلى صفوف برشلونة في عام 2008.
وقال فرديناند في تصريحات لمحطة بي.تي سبورت: "بعد مباراة في برشلونة كانت هناك مفاوضات بين وكيلي وبرشلونة.
وتواصل فرديناند مع برشلونة خلال فترة تواجد المدرب فرانك ريكارد عندما إلتقى يونايتد مع الفريق الكاتالوني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في طريق النادي الانجليزي لتحقيق اللقب في2008، مشيرا إلى أنه اعتبر من المخاطرة اللعب للفريق الإسباني خلال فترة انتقالية.
وأوضح فرديناند إنه قرر البقاء في إنجلترا بعد الإطاحة ببرشلونة لبلوغ نهائي دوري الأبطال في 2008 ثم التفوق على تشيلسي بركلات الترجيح ليكمل الثنائية بعد الفوز بالدوري الانجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد السابق يكشف سبب رفضه الإنتقال إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.