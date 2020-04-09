رئيس لجنة التفتيش علي ملاعب المونديال: مصر على الطريق الصحيح.. وما تحقق إنجاز

أكد علاء السيد رئيس لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكرة اليد علي فخره بما تم حتي الان وسط مجهود اقل ما يوصف ان

ه رائع وانه خلال زيارته امس الاول لصالة اكتوبر بصحبة رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر وجد تطور غير عادي وخطوات كبيرة ثابته نحو الاقتراب من تحقيق الهدف.

وقال : " حجم انجاز خرافي " في جميع الملاعب ، ورغم ان العمل يسير بخطوات اقل من الفترة السابقة نظرا لاعتبارات الامان وعدم وجود كثافة عددية في المواقع الا ان اقل ما يوصف ان

ما يحدث انجاز ، واشار الي انه بدون مبالغة كل ساعة يتغير المشهد ويتطور في نفس المكان او الموقع ، وان من يتابع سيدرك حجم ما تحقق عندما يشاهد انه منذ شهور كان هذا المكان مجرد ارض في الصحراء دبت فيها الروح بفضل مجهود رائع ومخلص لابناء البلد وبتعاون الجميع.

وأوضح انه يتوقع ان يتم تسليم الملاعب في مواعدها ولكن ما قد يسبب بعض التاخير بعد

الخامات التي يتوقف عليها العمل والمفترض ان تصل او تستورد من الخارج وهو المعطل بسبب توقف حركة الطيران.

وعن حجم الانجاز في الصالات الاربعة المقرر استضافتها للمونديال جاء علي النحو التالي حسب تصريحات رئيس لجنة التفتيش علاء السيد ، صالة العاصمة الادارية والتي تتسع لسبعة الاف وخمسمئة مشجع وتم انجاز ٩٥٪ من الاعمال بها ، اما صالة اكتوبر فوصل الي ٧٢٪ من حجم الانشاءات والتي تتسع لسبعة اللاف وخمسمئة مشجع.

وصالة برج العرب بالاسكندرية وتتسع لخمسة الاف وخمسمئة مشجع ، وتم انجاز ٧٥٪ من اعمال البناء بها ، واخيرا صالة ستاد القاهرة وهي الاكبر وتتسع ل١٦ الف مشجع فهي من الاساس موجوده ولكن يتم تغيير السقف وبعد التعديلات المطلوبة دوليا.