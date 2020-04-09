ساري يحسم موقفه من بيع ماتياس دي ليخت

انتشرت شائعات في الفترة الأخيرة، تشير إلى قُرب مغادرة المدافع “ماتياس دي ليخت” فريق يوفنتوس بفترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

وزعمت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، ان مسؤولي “مانشستر يونايتد” اتفقوا مع مينو رايولا وكيل أعمل “دي ليخت”، من أجل إقناع قائد أياكس أمستردام السابق بالانضمام إليهم في صفقة تبادلية مع بول بوجبا.

وأستشهدت صحيفة “دياريو سبورت” بتقرير نُشر في صحيفة “ديفنسا سنترال”، بأن رايولا حريص على إيجاد وجهة جديدة للمدافع الهولندي، الذي كافح كثيرًا في يوفنتوس من أجل حجز مقعدًا اساسي ولكن دون جدوى، لأن “ماوريسيو ساري”، يُفضل الاعتماد على “ميريح ديميرال“.

ساري يتخذ قراره النهائي بشأن ماتياس دي ليخت

كشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن “ماوريسيو ساري” المدير الفني لفريق يوفنتوس رفض الإستغناء عن ماتياس دي ليخت، في ظل اهتمام فريقي “مانشستر يونايتد وريال مدريد” بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وذكرت، أن إدارة يوفنتوس لا تنوي الاستغناء عن خدمات دي ليخت بأي حال من الأحوال، بسبب مشارفة بونوتشي وكيليني على الاعتزال.

وصرح ساري لقناة “سكاي سبورت” الإيطالية، في يناير الماضي، حينما قال: “أنا أول من أقتنع بأن دي ليخت سيصبح أفضل مدافع في العالم، ماتياس جاء هنا منذ خمسة أشهر فقط وهذه المدة ليست كافية من أجل التأقلم على اجواء الدوري الإيطالي“.

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بينما أصر دي ليخت على أنه كان لديه الكثير ليتعلمه في الفترة التي قضاها مع يوفنتوس حتى الآن، معترفًا بأنه واجه العديد من الصعوبات منذ وصوله.

وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لقناة “Ziggo Sport” الهولندية: “ساري أبلغني انني لاعب عظيم، ولكن فوق كل شيء يجب ان تتعلم من هؤلاء الفتيان، لاننا نحتاجك هذا الموسم”.

وأكمل: “في إيطاليا يشاهدك الكثير من الجماهير وينتظرون منك الكثير، كل شئ مختلف وجديد مقارنة بوقتي في أياكس أمستردام”.