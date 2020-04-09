شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الرياضة البلغاري يريد محاسبة منتهكي القانون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 أكد وزير الرياضة البلغاري، ​كراسن كراليف​ أنه يدرس معاقبة جميع أندية كرة القدم التي لم تلتزم بإجراءات الحكومة الصارمة لإيقاف انتشار ​فيروس كورونا​، خاصة أن بعض الفرق انتهكت حظر التجمعات هذا الأسبوع.

وكشف كراليف أنه ارسل خطابا للاتحاد البلغاري لكرة القدم، ليعرب عن قلقه بعد نشر فيديو على الإنترنت يظهر الصربي ميلوش كروشيتش مدرب سسكا صوفيا واثنين من مساعديه و6 من اللاعبين الأجانب على الأقل يتدربون في مقر النادي في بانكاريفو.

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