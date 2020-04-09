تونس تبحث إمكانية تصنيع أقنعة واقية للاعبين تمهيداً لعودة النشاط الرياضي

يبحث الاتحاد التونسي لكرة القدم، إمكانية تطوير عدد من الأقنعة الواقية "الكمامات" المجهزة خصيصاً لاستخدامها أثناء ممارسة التمارين البدنية للاعبين من أجل وقايتهم من تداعيات فيروس كورونا

المستجد.وطالب الاتحاد بإنضمام الأجهزة الطبية التابعة له، في بحث هذا الأمر لتسهيل إمكانية استئناف النشاط الكروي الفترة المقبلة وخوض المباريات الرسمية .ويشهد النشاط الرياضي في تونس تعليقاً تاماً بسبب الأزمة الصحية الراهنة، في الوقت الذي يقوم فيه الاتحاد هناك، ببث مقاطع مصورة بشكل دوري موجهة إلى اللاعبين في المنازل للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية.