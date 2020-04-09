منتخب التايكوندو يتدرب أون لاين

يخوض منتخب مصر الوطني للتايكوند أول تدريب "أونلاين" اليوم الخميس وذلك في إطار حرص الاتحاد برئاسة عمرو سليم في الحفاظ على الحالة الفنية والبدنية والنفسية للاعبين خاصة الرباعي المتأهلين لدورة الألعاب الأوليمبية.
ينطلق المران في الساعة الخامسة مساء اليوم تحت قيادة المدير الفني للمنتخب أوسكار ساليزار.
وكان اتحاد التايكوندو قد قرر تعليق الأنشطة إلى نهاية شهر أبريل الجاري بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة حظر التجوال
يذكر أن منتخب التايكوندو تأهل إلى أولمبياد طوكيو بالكون الكاملة حيث تأهلت اللاعبتين هداية ملاك ونور حسين واللاعبين سيف عيسى وعبدالرحمن وائل ، إلى جانب ثنائي البارا تايكوندو سلمى علي ومحمد الزيات.
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