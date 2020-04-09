نجم ليفربول يكشف عن تقكيره في الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشف النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، عن تفكيره في الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل انتقاله للريدز.
وقال ماني في تصريحات نشرتها "ميرور" الإنجليزية إنه كان يفكر مع وكيله في انتقاله إلى صفوفالمان يونايتد، قبل أن يتم انتقاله إلى ليفربول.
وأضاف "كنت سعيد حينما وافق يورجن كلوب على ضمي لصفوف ليفربول، بعد أن كان رفض سابقًا انضماميإلى بوروسيا دورتموند، حينما كان يتولى المهمة الفنية للفريق الألماني".
وكان ساديو ماني انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2016، قادمًا من ساوثهامبتون، وتمكن من تحقيق العديد من البطولات مع الرديز حيث ساهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
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