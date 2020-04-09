نقل أسطورة دفاع ليفربول إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض “جون آرني ريسه” أسطور دفاع ليفربول السابق ونجلته “آريانا”، إلى حادث سير قُرب مدينة تونسبيرغ خلال طريقة عودتهما إلى المنزل في أوليسوند الواقعة في مقاطعة موره ورومسدال في النرويج.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، ان سيارة مدافع ليفربول السابق انحرفت لتصطدم بحواف الطريق، ليتم نقله برفقة إبنته البالغة من العمر 19 عامًا، إلى المستشفى على الفور.

وأضافت الصحيفة، أن ريسه، كان يقود ابنته إلى المنزل الواقع في مدينة أوليسوند، ووقع الحادث في طريق ليرستاد القريب من مدينة تونسبيرغ، اي على بعد حوالي خمسة أميال من منزله.

وكيل أعمال ريسه يطمئن الجماهير على حالته

وقال “إيرلاند باكي” وكيل أعمال ريسه لوسائل الإعلام النرويجية، ان ريسه وإبنته بحالة جيدة وتم وضعهم تحت المراقبة الطبية، ولا توجد شُبهات حول جريمة حدثت.

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وأوضح باكي، أن موكله اثناء قيادته للسيارة حدث شيء ما جعله يميل بسرعة إلى اليسار، قبل أن يصطدم بحافة الطريق، ولكن كل شئ بخير الآن.

وغرد قسم الشرطة المحلي على موقع التواصلي الإجتماعي تويتر: “تنويه بشأن أوليسوند، حادث يتسبب في زحام مروري على الطريق، سيارة واحدة في الحادث تقع على جانب منتصف الطريق الرئيسي، شخصان في السيارة، الاثنان واعيان وخارج السيارة، ولكن لم يتحدد مستوى الضرر، سيارات الإسعاف في الطريق”.

يذكر ان ريسه قضى سبعة مواسم مع فريق ليفربول، حيث خاض 348 مباراة، وسجل 30 هدفًا، وكان جزءًا من فريق رافائيل بينيتيز الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2005، قبل ان ينتقل إلى اندية “روما الإيطالي وفولهام الإنجليزي وأبويل نيقوسيا القبرصي ودلهي ديناموز الهندي وأوليسوند النرويجي.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا مسيرته الكروية في فريق “شيناين” الهندي في عام 2017، ويقيم حاليًا في النرويج مع زوجته “لويز أنجلكا”، ويستعد في الوقت الحالي من أجل خوض تجربة التدريب.