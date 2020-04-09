شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق ملف التجديد لعماد حمدى بعد رفض اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن ناديه أغلق صفحة تمديد تعاقد عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق بسبب رفض اللاعب مناقشة مسئولي الدراويش في هذا الملف وحسمه بشكل نهائي ، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "فاتحنا اللاعب لتمديد تعاقده ورفض حسم الملف مما دفعنا لغلق هذه الصفحة لحين وضوح الرؤية بشكل كامل".

وفى وقت سابق كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق رفض محاولات إدارة الدراويش لتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء ، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" :"تحدثنا مع عماد حمدى لتمديد تعاقده مع النادى مثلما فعل أغلب زملاءه بالفريق قبل بداية الموسم الحالية ولكن اللاعب رفض مناقشة الأمر "

كما كشف المصدرأن إدارة ناديه لديها إستياء شديد من تصرفات عماد حمدى بعد تسربيه تصريحات تؤكد إرتباطه بعقد مستمر مع النادى لنهاية الموسم الجارى فقط .

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وقال نفس المصدر لـ"الخليج 365"، تصريحات عماد حمدى غير صحيحة ، اللاعب يمتلك تعاقد مع الاسماعيلى يمتد لموسمين ولو لديه رأياً أخر فليتقدم بشكوى لإتحاد الكرة يتهمنا خلالها بتزوير عقده وإثبات ذلك بالمستندات حتى يمكنه الرحيل بنهاية الموسم مثلما يردد ، مضيفاً اللاعب بات ينتهج سيناريو التمرد لإجبار النادى على الموافقة على رحيله بنهاية الموسم ".

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .