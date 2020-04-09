زياش يُهدد مستقبل ماسون مونت في تشيلسي

يستعد صانع ألعاب منتخب المغرب ونادي أياكس أمستردام “حكيم زياش” للانتقال إلى غرب العاصمة الإنجليزية لندن فور انتهاء الموسم الجاري، للعب الأدوار الأولى مع تشيلسي، حيث وقع على عقد انضمامه للفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري نظير مبلغ 39 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على مستقبل صانع الألعاب الإنجليزي اليافع “ماسون مونت” الذي وصف من قبل النقاد الرياضيين بـ “فرانك لامبارد الجديد”.

وقدم ماسون مونت مستوى متميز للغاية منذ بداية موسم 2020/2019، وكان مستغربًا اتجاه فرانك لامبارد وإدارة تشيلسي نحو تعزيز خط الوسط بلاعب في نفس مركزه.

زياش يُهدد مستقبل ماسون مونت

ولدى حكيم زياش باع طويل في الملاعب الأوروبية والهولندية، واستطاع قيادة أياكس أمستردام بأهداف وتمريرات حاسمة للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2019/2018.

وكشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن احتمال مغادرة ماسون مونت لقلعة تشيلسي “ستامفورد بريدج” على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2021/2020، حيث يرغب في الحفاظ على مستواه البدني والذهني، وكي لا يواجه الجلوس على دكة البدلاء من أجل حكيم زياش الذي لن يرضى بالجلوس على الدكة بعدما تجاوز عامه الـ 27.

فيديو جميع أهداف حكيم زياش مع أياكس

وعبر ماسون مونت خلال مشاركته مؤخرًا في بطولة Combat Corona FIFA الافتراضية، عما رآه في حكيم زياش عندما لعب معارًا من تشيلسي لنادي فيتيس ارنهيم الهولندي موسم 2018/2017.

وقال ماسون مونت “قبل عامين كنت في هولندا على سبيل الإعارة مع فيتيس ارنهيم، وكنت أعرف القليل عن حكيم زياش في ذلك الوقت، لكن مع الوقت اتضحت لي الجودة العالية التي يتمتع بها حكيم زياش”.

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وأضاف “حكيم زياش لاعب مذهل، وهو لاعب آخر من الطراز العالمي ينضم إلى تشيلسي، إنه من طينة الكبار، ومن الرائع التدرب معه، وأتمنى اللعب معه”.

ويتصدر أياكس أمستردام جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف فقط عن AZ ألكمار، بعد مرور 18 جولة من المعروفة إعلاميًا بـ “إريدفيسي” أو دوري الذهور والورود.

وسجل حكيم زياش ما مجموعه 38 هدفًا في 112 مباراة بالدوري الهولندي مع أياكس أمستردام منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2016 قادمًا من تفينتي انشخيده الهولندي.

ويأمل حكيم زياش في كسب شعبية كبيرة على مستوى العالم، ويستعيد شهرته في المغرب، جراء انضمامه لصفوف تشيلسي، حيث فقّد جزء كبير من محبيه بعد إهدار ركلة جزاء حاسمة أمام بنين في الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019، ليكلف المغرب الخروج المُبكر.

ولعب حكيم زياش 33 مباراة مع منتخب المغرب (أسود أطلس) وسجل 14 هدفًا، علمًا بأنه فضل تمثيل المغرب في أكتوبر 2015 على تمثيل منتخب هولندا.