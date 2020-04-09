شكرا لقرائتكم فايلر يبلغ الخطيب تمسكه بالدبابة السنغالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محمود الخطيب رئيس النادي، والمكلف من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم، أنه بحاجة للسنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق، وأنه لا يفكر في إعارته أو الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما خلال الأيام الماضية.

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وأكد فايلر أن بادجي لم يحصل على فرصته بشكل كامل مع الفريق حتى هذه اللحظة، خاصة وأنه بمجرد بدء الاعتماد عليه بشكل أساسي توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد فايلر أن مُقتنع بإمكانيات بادجي وأنه سيكون له دور كبير مع الفريق خلال المرحلة المقبلة حتى في حالة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، والذي سيكون ضمه على حساب واحد من الثنائي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي أو الأنجولي جيرالدو، خاصة بعدما منح فايلر الضوء الأخضر لرحيلهما عن الفريق وتسويقهما بنهاية الموسم لعدم الحاجة لخدماتهما.

ونشر أليو بادجي صوراً عبر استورى انستجرام، خلال تواجده فى حديقة منزله مرتدياً "الزى السنغالى" على حمام السباحة، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب وباء كورونا العالمى ،وكان السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى قد نشر عبر حسابه الرسمى على انستجرام جانبا من التدريبات التى يؤديها فى منزله للحفاظ على لياقته البدنية وعلق قائلا، "فترة صعبة لكل شخص فى العالم، كل ما يمكننا القيام به هو التركيز على ما يمكننا السيطرة عليه، دعونا نبقى في المنزل من أجل سلامة الجميع ، لنصلي من أجل حماية الله، ولنتذكر المتضررين في صلواتنا".