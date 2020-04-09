شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح جناح الإسماعيلي لخلافة رمضان صبحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلي عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلي ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

ويقترب رمضان صبحي من الرحيل عن الأهلي فور نهاية إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، حيث يجد الأهلي صعوبة في الاحتفاظ بخدماته نظراً لمغالاة ناديه في طلباته المادية سواء في حالة تجديد إعارته أو بيعه نهائياً.

على صعيد متصل ، قال مسئولو الأهلى إن رمضان صبحى أصبح من حق القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجارى محلياً وأفريقياً، وليس حتى 30 يونيو المقبل كما هو مدوّن فى عقد الإعارة.

وأعلن فيفا، أمس الأول الثلاثاء، عن موافقته على تمديد عقود اللاعبين التى تنتهى فى الصيف المقبل، حتى نهاية الموسم الحالى 2019 - 2020، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وأرسل الأهلى خطاباً قبل ثلاثة أسابيع تقريباً لنادى هيدرسليفيد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى ثلاثة أشهر أو حتى ينتهى الموسم الكروى محلياً وأفريقياً بعدما تسبب فيروس كورونا فى تجميد النشاط الكروى بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات فى العالم سيتأجل عدة أشهر.

وبعد قرار الفيفا أكدت إدارة القلعة الحمراء أن رمضان صبحى سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المحلى، وكذلك منافسات دورى أبطال أفريقيا، التى صعد الأحمر للدور نصف النهائى فيها، حيث سيلعب مع الوداد المغربى.

وفى شأن متصل أكد رمضان: "أتمنى الاستمرار فى مشوار الاحتراف، ولا أريد أن تغضب منى جماهير النادى الأهلى، هذا حلمى وأتمنى تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".

وتماثل رمضان صبحى للشفاء من إصابته الأخيرة بتمزق فى العضلة الخلفية والتى أبعدته عن مباريات الفريق منذ منتصف ديسمبر الماضى ليكون جاهزاً للمشاركة مع الأهلى محلياً وأفريقياً حال استئناف النشاط الرياضى.