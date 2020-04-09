مفاوضات "إنتر ميلان" الإيطالي لضم ميسي مستمرة

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"الخليج 365": يواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي محاولاته لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلًا أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بالسلب على القيمة السوقية لكل لاعبي العالم.

بدأ نادي "إنتر ميلان" الإيطالي، مفاوضات للتعاقد مع ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة الإسباني، بحسب تقرير لقناة "تي إن تي سبورت" الأرجنتينية.

يشير التقرير إلى أن "إنتر ميلان" يسعى إلى ضم ميسي إلى فريقه في الفترة المقبلة، وأن المفاوضات في تقدم ملموس للتعاقد معه حتى هذه الأيام.

كانت تقارير صحافية إسبانية أشارت إلى أن "ليو" الحاصل على 6 كرات ذهبية، يفكر في الرحيل عن برشلونة، بسبب أزمته مع الإدارة الكتالونية، وتحديدًا مع الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي، وهو ما فتح الباب للإنتر من أجل التعاقد معه.

ذكرت قناة "TNT Sports" الأرجنتينية أن النادي اللومباردي بدأ بالفعل مفاوضات التعاقد مع ميسي في الصيف المقبل، وذلك من أجل المنافسة على جميع الألقاب، إضافة إلى مناطحة يوفنتوس بعد تعاقد الأخير مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد قبل عامين.

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أوضح المصدر أن القرار سيعود إلى ميسي فقط، إضافة إلى رغبة الإنتر في دفع ما يلزم من أجل الحصول على النجم الأرجنتيني صاحب الـ32 عامًا. سيكون أمام الإنتر فرصة مذهلة لضم ميسي، خصوصًا بعد انخفاض القيمة التسويقية لجميع اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى توقف معظم البطولات والدوريات حول العالم.

شارك ميسي مع البارسا خلال الموسم الحالي في 31 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 16. في هذا الصدد، أكد خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أن رحيل ميسي لن يؤثر على قوة ومكانة الليغا، مستشهدًا بمغادرة كريستيانو رونالدو لصفوف ريال مدريد في صيف 2018، منتقلًا إلى يوفنتوس.

أكد أنه تم ترديد نغمة خسارة الليغا بسبب رحيل رونالدو، موضحًا أن الدوري الإسباني ربح كثيرًا من الأموال، ولم يفقد أي شيء حتى الآن. وأوضح أن "الليغا ستظل دائمًا قوية"، مشيرًا إلى أن الدوري الإسباني يضم العديد من نجوم الكرة العالمية، وليس ميسي فقط.

ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق، رفض استبعاد إمكانية انضمام ميسي إلى صفوف "النيراتزوري"، بعدما أكد أن هذا الأمر "حلم مشروع بالنسبة إلى الإنتر". كما إن هناك العديد من التقارير الإيطالية التي ربطت بميسي بالانضمام إلى الدوري الإيطالي، من أجل لم شمل الصراع الأكبر على مر التاريخ الذي استمر 15 عامًا في الدوري الإسباني بين البرغوث الأرجنتيني ورونالدو.

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