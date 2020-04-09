شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أرقام أحمد حجازي الصفقة المنتظرة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش البيون الإنجليزي، ضمن الصفقات المنتظرة للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة ، من أجل تدعيم الدفاع الأحمر في الموسم المقبل .

وبدأ أحمد حجازي مسيرته الكروية مع الاسماعيلي حيث شارك في 36 مباراة ، وفي رحلة احتراف قصيرة بسبب الإصابة لنادي فيورنتينا الايطالي شارك في 4 مباريات ، ومع نادي بيروجيا الايطالي شارك في 10 مباريات ، ثم العودة للدوري المصري من خلال النادي الاهلي حيث شارك في 56 مباراة مع المارد الاحمر في كافة البطولات .

المدافع الدولي لم يشارك بشكل كبير هذا الموسم بسبب إصابته، إذ أنه خاض 14 مباراة فقط، وفي المجمل خاض حجازي 97 مباراة مع الفريق الإنجليزي منذ أن انضم إليه في صيف 2017، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، مما منح حجازي مميزات اخري غير الدفاع خاصة أنه قادر على بناء الهجمات من الخطوط الخلفية بشكل صحيح. Advertisements وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.