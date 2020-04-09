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تعرف علي أرقام أحمد حجازي الصفقة المنتظرة للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش البيون الإنجليزي، ضمن الصفقات المنتظرة للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة ، من أجل تدعيم الدفاع الأحمر في الموسم المقبل .

 

وبدأ أحمد حجازي مسيرته الكروية مع الاسماعيلي حيث شارك في 36 مباراة ، وفي رحلة احتراف قصيرة بسبب الإصابة لنادي فيورنتينا الايطالي شارك في 4 مباريات ، ومع نادي بيروجيا الايطالي شارك في 10 مباريات ، ثم العودة للدوري المصري من خلال النادي الاهلي حيث شارك في 56 مباراة مع المارد الاحمر في كافة البطولات .

 

المدافع الدولي لم يشارك بشكل كبير هذا الموسم بسبب إصابته، إذ أنه خاض 14 مباراة فقط، وفي المجمل خاض حجازي 97 مباراة مع الفريق الإنجليزي منذ أن انضم إليه في صيف 2017، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، مما منح حجازي مميزات اخري غير الدفاع خاصة أنه قادر على بناء الهجمات من الخطوط الخلفية بشكل صحيح.

 

 

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وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني.

وأعترف المصدر بدخول ناديه في مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

 

وأضاف المصدر أن أحمد حجازي أكد لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة .

 

 

 

 

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