«بعد تغريدة تركي آل الشيخ»..مدحت شلبي: أحمد فتحي لبس في الحيط

كشف الإعلامى مدحت شلبى عن تطورات جديدة في أزمة أحمد فتحى مع النادى الأهلى،بعد تلميح المستشار تركى آل الشيخ عن الأزمة ، من خلال بوست كتبه آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطره أوووي؟! بكره نشوف".

وتابع "شلبي" خلال تقديم برنامج "مساء الانوار" والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" : أقول ماعندي، فأتصور أن بيراميدز تراجع عن التعاقد مع فتحي، صحيح أن تركي آل الشيخ لا يملك النادي لكن "حبايبه" هم من يمتلكوه

وأضاف أن فتحي لم يستلم "مليما" واحدا ولكنه تعاقد شفويا، وإذا حدث هذا الكلام، سيكون فتحي "لبس في الحيط".