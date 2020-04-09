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لعب الأسطورة الهولندية “يوهان كرويف” والملقب بـ “كرويف الطائر” بين صفوف نادي أياكس أمستردام فى الفترة من 1964 الى 1973، والذي يعتبر من أفضل اللاعبين على مستوى العالم من حيث السرعة الهائلة والمهارة وسرعة البديهة بالمراوغة والتسديدات المقوسة من داخل وخارج منطقة الجزاء، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف يوهان كرويف مع أياكس أمستردام .
وصلت عدد مشاركات كرويف مع أياكس فى الدوري الهولندي الى 238 مباراة، سجل خلالها 189 هدفاً، واستطاع ان يحقق مع الفريق بطولة الدوري 8 مرات، وكأس هولندا 5 مرات، وحصل على لاعب العام فى هولندا 3 مرات، وتُوج بجائزة الكرة الذهبية 3 مرات أعوام 1971، 1973، 1974، والمركز الثالث عام 1975.
وكانت اول مشاركة لكرويف مع أياكس أمام ليفربول ضمن الدور الثاني من مسابقة كأس أبطال أندية أوروبا في امستردام وسط ضباب كثيف لم يكن ليحجب الإنجاز الذي حققه “المبتدئ” حيث قاد فريقه إلى فوز كبير 5–2، وكان في الثامنة عشرة من عمره عام 1967.
وسجل كرويف 23 هدفاً مع أياكس بمختلف المسابقات الأوروبية فى 44 مباراة، واستطاع أياكس ان يتربع على العرش الأوروبي ثلاث سنوات متتالية أعوام 1971، 1972 و1973، وتُوج ايضا عام 1972 بكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال.
يذكر ان كرويف قد حمل الرقم 14 طوال مسيرته والذي اصبح رمزا لفن كرويف الذي كان يملك انطلاقة سريعة وذكاء حادا في التعامل مع الكرة حتى أُطلق عليه لقب “بيليه الأبيض”، وانتقل عام 1973 الى نادي برشلونة الاسباني.
فيديو أهداف يوهان كرويف مع أياكس أمستردام
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