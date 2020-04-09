شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري الهولندي 19 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استئناف الدوري الهولندي 19 يونيو تاريخ النشر: 09/04/2020 استمع يعتزم الاتحاد الهولندي لكرة القدم استئناف دوري الدرجة الأولى المتوقف حالياً في 19 يونيو/‏ حزيران بدون حضور جماهير للمباريات بعد اجتماع مع أندية وأطراف معنية أخرى.

وعبر المسؤولون عن أملهم في عودة الأندية إلى التدريبات في منتصف مايو شريطة موافقة الحكومة.

وذكرت تقارير صحفية أن مباريات الدوري سيتم استئنافها بالكامل في الجولة التي تبدأ من 19 إلى 21 يونيو/‏ حزيران لكنها ستقام كلها خلف أبواب مغلقة.

ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لكأس هولندا بين فينوورد وأوتريخت وهناك رغبة في تقليص ملحق الصعود والهبوط في نهاية الموسم.

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