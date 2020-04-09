الفنون القتالية في الفجيرة مستمرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محسن آل علي قائد المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية برياضة الترايثلون، التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات الرسمية في الدولة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أنه إلى جانب زملائه لاعبي الفريق يواصلون التدريبات عن بُعد وفق برنامج محدد؛ من أجل المحافظة على اللياقة البدنية والمهارة الفنية. وأعرب آل علي عن شكره للجهود التي يبذلها نادي الفجيرة للفنون القتالية في هذا الشأن بقيادة العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي الذي يقوم به أعضاء فريق الترايثلون بشكل يومي يتضمن مجموعة من التدريبات البدنية والمهارية داخل البيت.