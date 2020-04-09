شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تعليق الدوري المصري حتى نهاية إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق منافسات الدوري المحلي أسبوعين إضافيين حتى نهاية إبريل/‏ نيسان الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد «بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد مد تعليق النشاط 15 يوماً أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية». وكان اتحاد الكرة قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً اعتباراً من 15 مارس الماضي، وتم تمديده 15 يوماً إضافياً حتى 14 إبريل الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تعليق الدوري المصري حتى نهاية إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.