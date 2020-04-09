شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يرحب بنيمار في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم الدولي الأورجوياني لويس سواريز أن زميله السابق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا «سيكون مرحباً به دائماً» في الفريق الكاتالوني.

وقال سواريز: «الجميع يعرف نيمار، نعرف المحبة التي يكنها له الجميع في غرف الملابس. إنه لاعب لا جدال فيه، ولا يزال لديه الكثير ليظهره. سيكون مرحباً به دائماً في الفريق، ونحن نقدره كثيراً».

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