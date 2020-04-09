سيد عبد الحفيظ يكشف كيف أثرت كورونا على صفقات الأهلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم يطلب من إدارة القلعة الحمراء إبرام أية صفقات .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية مد الإجراءات الاحترازية التي سبق وأن تم الإعلان عنها لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى 23 أبريل الجاري وذلك قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك.

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": أن المدير الفني والجهاز المعاون يركز حالياً في فترة التوقف وكيفية استغلال اللاعبين لتنفيذ المطلوب منهم كبرنامج بدني وصحي خلال فترة التوقف الحالية.

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وأعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز حتى نهاية شهر أبريل الجاري عد قرار الدولة بشأن الإجراءات الخاصة بتفشي فيروس كورونا وخوفاً على المواطنين.

وشهدت الأيام الماضية أنباء عن طلب المدير الفني للأهلي عدة صفقات في مراكز مختلفة على رأسها بديل أحمد فتحي وشريف إكرامي اللذين سيرحلان بنهاية الموسم الجاري.