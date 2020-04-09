اللجنة الأولمبية تبدأ في تجهيز ملامح الخطة البديلة لأولمبياد طوكيو 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولي اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، في تجهيز خطة بديلة للاستعداد لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام لتقام في صيف 2021 ، بسبب انتشار فيروس كورونا .
ومن المنتظر ، أن ترسل اللجنة الاولمبية خطابات لجميع الاتحادات الرياضية ، لارسال الخطة البديلة للاستعداد للاولمبياد بدلاً من الخطة السابقة ، حتي تتمكن لجنة التخطيط بالاولمبية بمراجعتها ودراستها جيدا ً .
كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.
ورفعت مصر عدد اللاعبين المتنافسين إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ إلى ٩٢ لاعب ، على مستوى المنتخبات وصل عدد المنتخبات المتأهلة للدورة الأولمبية إلى 10 منتخبات هى كل من:
منتخب مصر للسباحة التوقيعية فى منافسات الأداء الفنى والحر للفرق ومنافسات الأداء الفنى والحر للزوجى بعد احتلالهم أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.
منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية
منتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية
الزوجى المختلط للقوس والسهم
منتخب مصر للفروسية فى مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا والشرق الأوسط المؤهلة
منتخب مصر لكرة القدم تحت 23 سنة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى
منتخب كرة اليد
منتخب سلاح الشيش رجال
منتخب سلاح الشيش سيدات
منتخب سلاح السيف رجال بعد ضمان تواجده ضمن الـ 16 الأوائل فى التصنيف العالمى.
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