خروج رونالدينيو وشقيقه من السجن ووضعهم في «الإقامة الجبرية» بأحد فنادق باراجواي

أفرجت السلطات في باراجواي عن البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، وذلك بعد أن دفع كفالة مالية، عقب قضائه حوالي الشهر داخل أحد السجون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن قيمة الكفالة المالية التي دفعها رونالدينيو وشقيقه للإفراج عنهما بلغت 1.6 مليون دولار.

رونالدينيو وشقيقه لن يتمكنا من العودة إلى البرازيل على الفور، وسيبقيان قيد الإقامة الجبرية في فندق فاخر في العاصمة الباراجويانية أسونسيون وتحت مراقبة مستمرة من الشرطة.

القاضي المكلف بقضية رونالدينيو بسبب استخدامه جواز سفر مزور، أعلن وضعه قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون.

Advertisements

القاضي غوستافو أماريا قال خلال مؤتمر صحفي: إنه إجراء بديل لرونالدينيو وشقيقه واستمرار إيقافهما في فندق.. لديّ تأكيدات من إدارة الفندق بأنهما سيكونان تحت الإقامة الجبرية هناك على نفقتهما.

القاضي أشار إلى أن محاميي رونالدينيو عرضوا كفالة بقيمة 1.6 مليون دولار لإطلاق سراح الشقيقين، والتي قبلها القضاء الباراجوياني.. وبسبب وباء كورونا المستجد، تم إبلاغ القرار رقميا للمتهمين بحضور ممثل الادعاء والدفاع.

رونالدينيو كان قد تعرض للسجن مع شقيقه بسبب دخولهما الباراجواي بجوازي سفر مزورين.

النجم البرازيلي رونالدينيو يعد من أبرز اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.