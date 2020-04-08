محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن لجنة إدارة اتحاد الكرة لديها أكثر من سيناريو لاستكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري المصري، والذي تم تعليق نشاطه لنهاية أبريل الجاري.
وأشار العطار في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، إلى أن جميع سيناريوهات عودة النشاط الكروي في مصر تتوقف على قرارات مجلس الوزراء المصري لمكافحة فيروس كورونا.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "لدينا أكثر من سيناريو لاستئناف منافسات الدوري وتحديد موعد عودته وكيفية الانتهاء منه، نحن مؤسسة تابعة للدولة ونسير وفقًا لرؤيتها".
وأكمل: "كل هذه السيناريوهات متوقفة على قرارات الحكومة المصرية فيما يتعلق بحرية التحركات والعودة للتدريبات والتجمعات".
واختتم: "لذلك ننتظر قرار الحكومة وإعلانها بإنحسار الوباء ومعرفة الحالة العامة وقتها من أجل إتخاذ اللازم".
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، مد تعليق النشاط الكروي لنهاية شهر أبريل تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: لدينا أكثر من سيناريو للانتهاء من الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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