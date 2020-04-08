باولو مالديني يتعافى من فيروس كورونا

تعافى باولو مالديني أسطورة نادي ميلان الإيطالي، من الإصابة بفيروس كوفيد 19 "كورونا"، الذي تعرض له الشهر الماضي، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية.

وكان مالديني ونجله دانيال خاضعا لاختبار فيروس كورونا وثبت إصابتهما بالفيروس المنتشر عالميًا، ليخضع الثنائي للعزل الصحي.

وأكد دانيال نجل مالديني تعافيه الأسبوع الماضي من إصابته

بكورونا، قبل أن يتعافى والده من الفيروس، ومن المفترض أن يخرج مالديني اليوم من العزل الصحي.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في تأجيل وإلغاء العديد من الأنشطة الرياضية بمختلف بلدان العالم.