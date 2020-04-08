ماني: من حسن حظي اللعب بجوار محمد صلاح وفيرمينيو

أعرب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الحالي، عن مدي سعاته للعب بجوار محمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو، زملائه في الفريق، وأنهم سبب رئيس في ظهوره بشكل ناجح ومتطور دائما.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة تايمز الإنجليزية، أنه محظوظ للعب بجوار

محمد صلاح و وربرتو فيرمينو، وأنهما يساعدانه كثيرا علي التطور في الأداء الذي يظهر به في المبارايات.

وقال ماني: " دائما مايساعدني صلاح وفيرمينيو، يعرفون الوقت المناسب ليعطوني الكرة، ودائما مايعطوني

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الفرصة لإظهار مهاراتي التي أمتلكها".

وأضاف ماني: " اللعب ربجوار لاعبين كبار مثلهم ، يعطيني حماسا للتطور والضراع علي النجاح والسعي وراءه".

يذكر أن النشاط الكروي في ؤإنجلترا معلق حالية بسبب فيروس كورونا، وتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 82 قبل هذا التوقف، وكان علي بعد 6 نقاط أخري ليتوج رسميا باللقب.