الامارات | “فيفا” يحسم الجدل.. لا إلغاء للبطولات وهذا وضع عقود اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن “فيفا” يحسم الجدل.. لا إلغاء للبطولات وهذا وضع عقود اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أمس قصة إلغاء البطولات التي كانت تتردد كثيراً الفترة الأخيرة، حيث أنه لم يتحدث في الموضوع أو يتترك له من الأساس عندما أوصى بتمديد عقود اللاعبين التي من المقرر أن تنتهي في يونيو حتى نهاية الموسم، وبما يتناسب مع وضعية كل اتحاد محلي.

وكانت كرة القدم قد توقفت بشكل كامل في أوروبا وباقي دول العالم بإستثناء أربع بطولات لازال مستمرة حتى الأن ( طالع التفاصيل )، وتردد كثيراً فكرة إلغاء البطولات بينما طالب البعض بضرورة ترحيل المباريات لوقت أخر وقد يكون قبل بداية الوسم الجديد، ولم يذكر الاتحاد الدولي أي شيء بخصوص إلغاء البطولات ليؤكد أن هذه الفكرة غير متواجدة في الأساس وأنما وضع الأسس للاتحاد المحلية من أجل السير عليها فيما يخص عقود اللاعبين.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في مسودة كاملة نشرت على موقعه الرسمي، إنه سيسمح بنقل مواعيد فترات الانتقال لتمديد الموسم الأوروبي الحالي بعد أن تسببت جائحة «كورونا» في توقف مسابقات كرة القدم المحلية.

وأوضح، أنه سيشجع الأندية واللاعبين «على العمل معاً للوصول إلى اتفاق وحلول خلال فترة توقف كرة القدم»، مشيراً إلى أنه يتعين على الرياضة التأقلم مع خسارة لا سابق لها في الإيرادات.

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وتمثلت أبرز قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم في تمديد عقود اللاعبين المحترفين إلى التاريخ الجديد لانتهاء الموسم الرياضي الذي يعتمده كل اتحاد محلي بالنظر إلى الوضعية الصحية الخاصة بكل دولة، وكذلك العقود الجديدة التي من المفترض أن تبدأ في التاريخ القديم المحدد لانطلاق الموسم الرياضي تم تأجيل بداية سريانها إلى التاريخ الجديد المعتمد من الاتحاد المحلي لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020 – 2021، وفي صورة التداخل بين بداية الموسم الرياضي ونهايته في بعض الدول، فإن الأسبقية تبقى للنادي القديم للاعب لاستكمال الموسم بكامل عناصره.

وعن الدفعات المقدمة للاعبين قبل بدء العقد أوضح «فيفا» إلى أن أي دفعة مستحقة تعاقدياً قبل تاريخ بدء العقد الجديد يجب تأجيلها حتى التاريخ الجديد للموسم الجديد أو فترة التسجيل الأولى، كما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم الأندية واللاعبين بالعمل معاً على إيجاد صيغة توافقية لتخفيض الأجور خلال فترة التوقف بما يضمن الحد الأدنى من الدخل للاعب وعدم الإضرار بالأندية.

وأشار إلى أنه في صورة عدم الاتفاق، فقد منح «فيفا» الإمكانية للأندية بالحق في اتخاذ قرار بصفة أحادية والتي تخضع في كل الحالات لرقابة اللجان القضائية لـ«فيفا» في صورة النزاع مع إمكانية تغيير الاتحادات المحلية لفترات التسجيل بما يتماشى مع وضعية كل اتحاد محلي.

وأوضح «فيفا»، أنه في صورة إنهاء عقد اللاعب وفسخه بسبب فيروس كورونا يمكن للاعب التسجيل في اتحاد محلي آخر خارج فترات التسجيل.