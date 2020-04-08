شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يوجه تحيته لجيش مصر الأبيض عبر تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهة صفحة النادى الاسماعيلى عبر تويتر ، تحية شكر وتقديم لأطباء مصر بعد دورهم الملموس فى أزمة كورونا،وكتبت الصفحة : "تحية فخر واعزاز لجيش مصر الأبيض .. نتذكر دوما كل ما قدمتوه من أجلنا ولصالح الشعب المصرى..⁩ فأنتم خط الدفاع الأول لنا في مواجهة فيروس كورونا عبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم ولكم منا كل التقدير والشكر ".

وأطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.

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وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، إن مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة يتم طرحها عبر مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، وشبكة الإصدارات التابعة لها، فى إطار الدور الوطنى لوسائل الإعلام فى مساندة البلاد فى أوقات الأزمات، وتقدمها المؤسسة الصحفية أمام الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، وأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن الجنود الأبطال من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة فى ممارسة عملهم داخل المستشفيات فى محافظات مصر المختلفة.

وأشار الكاتب الصحفى خالد صلاح إلى أن مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات فى تلك المبادرة من الممكن أن تحمل عدة أوجه، أبرزها تقديم تخفيضات خاصة أو مزايا عينية من الشركات وسلاسل التجزئة والمحال التجارية ـ بمختلف أنشطتها ـ والمطاعم، للأطباء وأعضاء هيئات التمريض، للحصول عليها بموجب كارنيه العضوية الصادر عن نقابات اتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أن الشركات ورجال الأعمال المصريين دائمًا على قدر كبير من المسئولية، ويدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض فى معركة مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن تلك الشريحة التى تمثل حائط الصد الأول ضد "الوباء العالمى"، الذى يمثل أبرز تحدٍ يواجه البشرية حاليًا.