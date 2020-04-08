شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تدشن حلقات برنامج «نجم من البيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية أولى حلقاتها من برنامج «نجم من البيت» الذي يستضيف نجوم دورينا في حوار «عن بُعد».
واستضافت الحلقة الأولى من البرنامج يعقوب الحوسني لاعب نادي اتحاد كلباء، والذي تحدث فيها عن ذكرياته خلال مسيرته الرياضية، وكيف يقضي وقته في بيته في ظل توقف دوري الخليج العربي، والتزامه بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تحدث الحوسني في الحلقة عن فريقه المفضل ونجومه المفضلين عالمياً.
وأكدت الرابطة أن حلقاتها ستتواصل من خلال استضافة لاعبي جميع الأندية الذين سيطلون عبر المنصات الرقمية لرابطة المحترفين الإماراتية @AGleague بشكل أسبوعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «المحترفين» تدشن حلقات برنامج «نجم من البيت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.