«المحترفين» تدشن حلقات برنامج «نجم من البيت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية أولى حلقاتها من برنامج «نجم من البيت» الذي يستضيف نجوم دورينا في حوار «عن بُعد».

واستضافت الحلقة الأولى من البرنامج يعقوب الحوسني لاعب نادي اتحاد كلباء، والذي تحدث فيها عن ذكرياته خلال مسيرته الرياضية، وكيف يقضي وقته في بيته في ظل توقف دوري الخليج العربي، والتزامه بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تحدث الحوسني في الحلقة عن فريقه المفضل ونجومه المفضلين عالمياً.

وأكدت الرابطة أن حلقاتها ستتواصل من خلال استضافة لاعبي جميع الأندية الذين سيطلون عبر المنصات الرقمية لرابطة المحترفين الإماراتية @AGleague بشكل أسبوعي.