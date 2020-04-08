شكرا لقرائتكم خبر عن دكتوراه فخرية لعبد الكريم سعيد لجهوده العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية والنائب السابق لرئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام على الدكتوراه الفخرية من منظمة الشعوب والبرلمانات العربية التابعة للمجلس العربي للتعليم والبحث العلمي، وذلك لجهوده الكبيرة على المستوى العربي وإسهامه الجاد والفعال في دعم وتنشيط أعمال الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بدبي. وأكد العقيد عبدالكريم سعيد اعتزازه الكبير بهذا التقدير، واعتبره وساماً على صدره، وعلى صدر الرياضة الإماراتية بوجه عام، وقال: «أهدي هذه الدرجة الرفيعة إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وأعتبرها تأكيداً لنجاحات أبناء الإمارات في كافة المجالات».

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