«الثقة للمعاقين» يحتفل بحق الليلة عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في بادرة طيبة احتفل نادي الثقة للمعاقين بمناسبة حق الليلة (ليلة النصف من شعبان) عن بُعد بإرسال الهدايا والحلويات إلى أعضاء النادي من ذوي الإعاقة إلى منازلهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين اهتمام إدارة النادي بالأعضاء في كافة المجالات، سواء الرياضية أو الاجتماعية أو الثقافية، حيث قام النادي بتقديم العديد من المبادرات التي تستهدف تقديم الخدمات إلى أصحاب الهمم في منازلهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأكد ابن خادم اهتمام النادي بإحياء المناسبات الاجتماعية والدينية والتراثية، والحفاظ على التقاليد الإماراتية الأصيلة.

وأوضح أن هذه الفعالية تعرف الأطفال بجزء من تقاليد الماضي، وترسخ مبادئ التراث لديهم للحفاظ عليه وإدخال البهجة على نفوس الأعضاء وأسرهم، إضافة إلى المحافظة على الطابع الخاص لهذه المناسبة استبشاراً بقدوم شهر رمضان الفضيل.